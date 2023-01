3. Tischtennis-Bundesliga Knappe Niederlage zum Auftakt der Rückrunde

Martyna Dziadkowiec sorgte mit ihrem 3:0-Erfolg gegen Laura Abaraviciute für den 4:4-Ausgleich, so dass die Partien im unteren Paarkreuz die Entscheidung bringen mussten. Da patzten dann erneut Jana Vollmert (2:3 gegen Lisa Göbecke) und Karlijn van Lierop (0:3 gegen Faustyna Stefanska), so dass die erste (unglückliche) Niederlage in der Rückrunde besiegelt war.



Neujahrsumtrunk im Anschluss

Auch wenn das Ergebnis des Spiels gegen den Aufsteiger MTV Engelbostel-Schulenburg zunächst die Stimmung in der Halle etwas trübte, feierte die Tischtennis-Abteilung der DJK Holzbüttgen nach der Begegnung mit allen Spielerinnen, den Zuschauern und den Vereinsmitgliedern noch bei einem Neujahrsumtrunk. Hier waren auch die Drittliga-Damen bis in den Abend zu Gesprächen neben der Bande bereit. Geehrt wurde der frühere Holzbüttgener Materialwart Burkhard Lekies für seine langjährigen Verdienste im Verein.