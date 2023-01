Musik in Neuss Neujahrskonzert wirbt für Ende des Krieges

Myroslav Skoryk ist 2020 in Kiew gestorben. Dort verstarb auch 1912 der ukrainische Komponist Mykola Lysenko. Seine Oper „Taras Bulba“ wollte Pjotr Iljitsch Tschaikowskij in Moskau uraufführen. Weil aber der Komponist darauf bestand, dass dies in ukrainischer Sprache geschieht, gab es die Uraufführung erst 1955 in Kiew. Die von der DKN als Perle ukrainischer Musik inszenierte Ouvertüre erklang vital in der Stadthalle. Da ein Neujahrskonzert ohne Walzer wie „Karneval ohne Kölsch oder Alt mundet“ (Daniel Finkernagel), gab es den „Friedenspalmen-Walzer“ und eine Schnellpolka von Josef Strauss. „Mehr Ausdruck der Empfindungen als Malerei“ hatte Ludwig van Beethoven in der Partitur seiner 1808 vollendeten sechsten Sinfonie vermerkt, die den schönen Beinamen „Pastorale“ trägt. Im vergangenen Oktober hatte Chefdirigent Christoph Koncz beim ersten Abokonzert der DKN Beethovens „Eroica“ (3. Sinfonie) zu einem Erlebnis gemacht; nun setzte er dem gewissermaßen noch eins drauf: Es war schon faszinierend, wie der große Klangkörper seinem präzisen Dirigat voller Innovationen folgte. Das gefiel dem Publikum in nahezu voll besetzter Stadthalle so gut, dass es nach den ersten Sätzen applaudierte.