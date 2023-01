Kabarett in der Kulturhalle Dormagen „Schlachtplatte“ rechnet kräftig ab

Doch nicht nur Krieg war Thema. Es ging natürlich auch um die aktuelle Energiekrise. „Immerhin … Deutschland ist das einzige Land, das 15 Jahre lang einen CO 2 neutralen Flughafen in der Bundeshauptstadt stehen hatte“, witzelte Griess. Einen Spar-Tipp hatten die Kabarettisten für das Publikum in petto. „Wenn ihr kein Geld für Benzin habt, dann fahrt doch einfach Tesla … Und liebe Muttis, man muss nicht unbedingt jedes Kind jeden Morgen mit einem SUV bis ins Klassenzimmer fahren. Das würde auch mit einem Lastenfahrrad ganz gut klappen“, lautete ein weiterer Rat. Am Ende des Abends gab es Standing Ovations für das Programm. „Es tut so gut mal wieder mit meinem Mann auszugehen, endlich wieder unter Menschen zu sein. Ich liebe das Programm der Kulturhalle“, erklärte Christine Ernst am Ende der Veranstaltung.