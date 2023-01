MIT im Rhein-Kreis Neuss Arbeitskreis Logistik legt seinen Jahresbericht vor und blickt voraus

Neben der Betrachtung der großen, bundesweiten Themen zieht der Arbeitskreis in seinem Jahresbericht auch eine Bilanz seiner Aktivitäten in 2022. Und dabei gilt: 2022 war ein Jahr der Comebacks. Denn viele Veranstaltungen, die in den Jahren zuvor wegen der Corona-Pandemie entweder ausfielen oder digital stattfanden, konnten nun wieder in Präsenz angeboten werden. So führte zum Beispiel eine Unternehmerreise nach Brüssel und Antwerpen. In der belgischen Hauptstadt gab es einen Austausch mit dem Europaabgeordneten Stefan Berger (CDU), einen Besuch des Plenarsaales sowie Impulse zum Thema Energie und Logistik. In Antwerpen gab es neben einer Hafenrundfahrt zahlreiche Impulse zu Wasserstoffprojekten des Hafens in Zusammenhang mit einer Anbindung in den Rhein-Kreis. Die nächste Unternehmerreise des MIT-Arbeitskreises Logistik wird 2024 voraussichtlich in das verkehrspolitische Berlin führen.