Strukturwandel im Rheinischen Revier Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich an neuer Tourismus-Kooperation

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sieht im Strukturwandel und in der Projektkooperation die Chance, den Rhein-Kreis Neuss als touristisch attraktiven Lebensraum noch stärker zu positionieren: „Das Rheinische Revier befindet sich in einem Veränderungsprozess. Wir sind an Synergien interessiert, die innerhalb des touristischen Netzwerks entstehen. Außerdem wollen wir ausloten, welche tourismus- und freizeitwirtschaftlichen Angebote der räumliche Wandel im Rhein-Kreis Neuss hervorbringen wird.“