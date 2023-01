Silvester und seine Konsequenzen im Rhein-Kreis Ein rauer Start ins neue Jahr

Nun muss Silvester niemand zum Lachen in den Keller und ausgelassene Partys müssen möglich sein und auch toleriert werden. Dennoch gehört das Thema auf die politische Tagesordnung. Dass jetzt in diesem Zusammenhang angesichts der Bilder aus Berlin auch über gescheiterte Integration diskutiert wird, ist in Ordnung, die Betonung liegt aber auf dem „auch“. In diesem Bereich gibt es Probleme, vor denen man die Augen nicht verschließen darf, auch wenn klar ist, dass allein entsprechendes Hinterfragen Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die selbst zu einem großen Teil dafür verantwortlich sind, dass das gesellschaftliche Klima rauer wird, vielleicht sogar vergiftet ist.