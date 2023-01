Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Rhein-Kreis Neuss Neuss tritt Umweltbündnis bei

In den 27 Jahren seines Bestehens konnte das Gemeinschaftswerk aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden bereits 237 Naturschutzprojekte mit rund 380.000 Euro unterstützen oder selbst durchführen. Das teilt der Rhein-Kreis mit. „Die Erkenntnis, wie wichtig Natur- und Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind, hat sich seit der Vereinsgründung in der Öffentlichkeit verstärkt. Auch Unternehmen sehen nachhaltiges Wirtschaften heute als Wettbewerbsvorteil. Die Gründung des Vereins war ein richtiger und wichtiger Schritt“, so Küpper.