App „Too good to go“ im Test So wird man in Neuss zum Essensretter

Der Bestellprozess bei „Too Good To Go“ ist unkompliziert: Die App zeigt in einem individuell einstellbaren Radius alle teilnehmenden Geschäfte an, bei denen Kunden noch übriges Essen retten können. Bezahlt werden die sogenannten „Magic Bags“ online, man muss also nur noch in das Geschäft gehen, dort den digitalen Beleg entwerten und erhält dann das gerettete Essen.