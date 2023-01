Mammutprojekt in Neuss Das ist die neue Chefplanerin der Landesgartenschau 2026

Der „Dampfer“ Landesgartenschau hat zwar schon Fahrt aufgenommen, aber noch einmal die Gangway ausgefahren und Annette Nothnagel an Bord geholt. Die Landschaftsarchitektin aus Hannover wird – um im Bild zu bleiben – ihren Platz auf der Brücke haben, denn als Geschäftsführerin der „Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH“ gehört sie neben Planungsdezernent Christoph Hölters bei Vorbereitung und Durchführung dieses Großprojektes zur Führungsmannschaft. 2024 wird der Dampfer noch einmal beidrehen und Jan Sommer von der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landschaftspflege einsteigen lassen, um die Geschäftsführung zu komplettieren. Aber dann will Nothnagel schon in der Bauphase stecken.