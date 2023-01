IGPOTY auf Schloss Dyck Fotowettbewerb zeigt farbige Pflanzenpracht

Hinter der etwas sperrigen Bezeichnung verbirgt sich der international renommierteste Wettbewerb für Garten-, Pflanzen und botanische Fotografie: Der „International Garden Photographer of the Year.“ Vor mehr als zehn Jahren wurde in Großbritannien der erste internationale Preis für Gartenfotografie gestiftet. In dem aktuellen Wettbewerb, der zum vierten Mal auf Schloss Dyck zu Gast ist, wurden Preise für vier Fotoprojekte verliehen: Unterteilt waren die Einreichungen in neun Hauptkategorien. Dazu gehören die Sparten „Abstract Views“, „Beautiful Gardens“, „Breathing Spaces“, „Plants & Planet“, „The Beauty of Plants“, „Trees, Woods & Forests“, „Wildflower Landscapes“, „Wildlife in the Garden“ sowie – und diese Rubrik ist neu – „The World of Fungi.“