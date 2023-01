Frau in Führungsposition Verwaltungs-Managerin leitet Sozialamt in Neuss

Zur Frauenförderung im Neusser Rathaus gehört es, die Frage zu stellen: Wer kann´s? Stefanie Staar wurde gefragt – und sagte „Ich“. Und weil das am Ende des Bewerbungsverfahrens auch die Personalverantwortlichen der Stadt so sahen, stieg mit der 56-Jährigen nach Jahrzehnten wieder eine Frau in die Spitze der Sozialverwaltung auf. Als neue Amtsleiterin ist sie nun für eine Abteilung verantwortlich, die mit 110 Mitarbeitern zu den ganz großen Ämtern gehört. Nicht ganz so groß wie das Jugendamt, aber dafür mit weniger Personalfluktuation.