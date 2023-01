Landestheater in Neuss RLT startet mit Uraufführung ins neue Jahr

Udo Jürgens ist jemand, den Eva Veiders privat weniger hört, aber sie mag sein Lied „Und immer wieder geht die Sonne auf“. Und so hat sie es zur „Keimzelle der Idee des Abends gemacht“, sagt sie, stellvertretende Intendantin und Chefdramaturgin des RLT, die am Samstag auch in der Uraufführung ihres eigenen Stücks die Regie führt. Im Übrigen ist es keineswegs der erste musikalische Theaterabend von und mit ihr. Veiders war schon bei „Out of Time“ für Konzept und Inszenierung verantwortlich.