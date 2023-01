Stellvertretende Leiterin im Neusser Kulturforum Berufsvorbereitung liegt ihr am Herzen

Dabei greift sie einerseits auf Kenntnisse zurück, die sie während ihres Masterabschlusses im Bereich „Bildende Kunst und künstlerische Konzeptionen“ an der Philipps Universität in Marburg erworben hat, andererseits hat sie aber auch schon für städtische Galerien gearbeitet und war selbst künstlerisch aktiv. Zuletzt war sie in Mönchengladbach zuständig für die Künstlerförderung im Kulturbüro der Stadt. An dem grundlegenden Konzept der Jahresausstellung möchte sie zunächst nichts ändern: „Ich finde das Format sehr gelungen, allerdings habe ich Respekt davor, mehr als 40 Kunstschaffende auf einmal auszustellen“, sagt sie. Da es aktuell gut 140 aktive Künstler in Neuss gibt, strebt sie an, die Kunstschaffenden in einem Drei-Jahres-Rhythmus einzuladen.