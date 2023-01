Brennende Mülltonnen und Bäume 14 Brände rund um Silvester im Kreisgebiet - fast immer fahrlässige Brandstiftung

In Neuss kam es am Sonntag, 1. Januar, in der Zeit von 6 bis kurz nach 21 Uhr, zu vier Meldungen. An der Max-Ernst-Straße in Rosellen, an der Straße "Am Kotthauserweg" in Weissenberg und am Lessingplatz in Norf wurden Müllbehältnisse in Brand gesetzt. An der Max-Ernst-Straße griffen die Flammen auch auf die hölzernen Außenwände eines Carports über, in Weissenberg wurde auch ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen und am Lessingplatz löschte ein aufmerksamer Anwohner den Brand, bevor Schlimmeres passierte. In einem Mehrfamilienhaus an der Kaarster Straße auf der Furth wurde vermutlich durch das Abbrennen eines Feuerwerkskörpers der Bodenbelag im Hausflur beschädigt.