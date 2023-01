Silvesternacht in Grevenbroich Böller gefährden Rettungskräfte auf dem Weg zum Einsatz

Brenzlich wurde es unter anderem auch an der Erich-Klausener-Straße in der Südstadt, wo eine große Nadelholzhecke direkt an einem Wohnhaus in Brand geraten war – und das Feuer drohte auf das Gebäude überzugreifen. Das schnelle und geistesgegenwärtige Eingreifen von Anwohnern und der Einsatz mehrerer Gartenschläuche dämmte die Flammen allerdings bis zum Eintreffen der Feuerwehr so weit ein, dass ein größerer Schaden vermieden werden konnte.