Hallenhockey-Bundesliga Klassenverbleib perfekt, jetzt ist träumen erlaubt

Auch wenn das der mit 4:7 (Halbzeit 3:3) unterlegene Rivale von der anderen Rheinseite ganz sicher anders sieht, fand der Neusser Trainer, „dass wir zu Recht gewonnen haben. Wir haben unsere Chancen eben eiskalt genutzt.“ Die Hausherren, die am Vortag in Mülheim durch Malte Hellwig zwei Sekunden vor Schluss den Treffer zur 4:5-Niederlage kassiert hatten, stiegen derweil äußerst fahrig ins Match ein. Neuss stand zwar tief, war im ersten Viertel aber deutlich gefährlicher: Kapitän Jan Mausberg scheiterte noch an DSD-Goalie Jonas Weißner (4.), doch Finn LangHeinrich war direkt bei der ersten Strafecke zum 1:0 (8.) zur Stelle. Den zweiten Treffer schenkten die Düsseldorfer sogar in fahrlässiger Manier her: Nach einem Wechselfehler nagelte Shevcuck die fällige Strafecke an den Pfosten (12.), die Landeshauptstädter wussten die Situation indes nicht zu entschärfen und fingen sich prompt die nächste Ecke. Und die nutzte Shevcuck zum 2:0 (13.).