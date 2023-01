2. Basketball-Bundesliga Tigers mit großem Elan, aber ohne Glück     

Dass das Match nach Wiederbeginn zwischen der 23. (40:34) und 27. Minute (40:44) kippte, lag vor allem an zwei Dingen: Zum einen ging den Tigers, die aufgrund der Personalnot sogar Anke Ollig (stark!) aus der Landesliga-Vertretung reaktiviert hatten, nach der furiosen, aber kräftezehrenden ersten Hälfte schlichtweg die Puste aus. Zum anderen erhöhte Grünberg den Intensität in der Verteidifung. Banozic (nur noch zwei Punkte in Hälfte zwei) wurde nun zumeist gedoppelt, erhielt im Spielaufbau aber auch zu wenig Unterstützung von ihren Teamkolleginnen. Und mit einem kritischen Blick auf das von Gästetrainer René Spandauw hin und wieder wie kleine Schuljungen zurechtgewiesene Schiedsrichtergespann fügte er an: „Dazu kamen einige Calls, die nicht wirklich erklärlich waren.“