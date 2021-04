Sozialpolitik im Rhein-Kreis Neuss : Kreis-CDU will digitalen Sozialnavigator

Kreis-CDU will digitalen Sozialnavigator

Rhein-Kreis Über den „Ausbau“ der Familienkarte wollen die Christdemokraten mit Grünen und SPD beraten. Ziel ist es, einen möglichst breiten Konsens zu erreichen.

Das Ziel ist eine große Einigkeit, so wie es sie in der vergangenen Woche bereits (mit Ausnahme der AfD) bei der Verabschiedung des Kreishaushaltes gegeben hat. Es geht um die Einführung einer kreisweiten App, einem digitalen Sozialnavigator, einen Zehn-Punkte-Plan zur Gewinnung von Pflegekräften sowie um den Ausbau der Familienkarte. Für alle Projekte, die die CDU beantragt hatte, steht auf jeden Fall jetzt Geld im Kreishaushalt zur Verfügung. 40.000 Euro für den Sozialnavigator, 100.000 für die Pflegekräfte und weitere 20.000 für die Familienkarte.

„Die App oder eben der digitale Sozialnavigator, an den wir denken“, spricht Katharina Reinhold, erste stellvertretende Landrätin und Sprecherin des Ausschusses für Soziales und Wohnen, auch im Namen ihrer Koalitionspartner FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum, „soll ähnlich funktionieren wie die Pflegefinder-App.“ Es gehe darum, den Nutzern kreisweit Beratungs- und Hilfsangebote für alle Lebenslagen zu präsentieren. So sollen Doppelstrukturen im Kreis vermieden, und die interkommunale Zusammenarbeit soll gestärkt werden. Denn: „Die Einrichtung der App ist nur im Schulterschluss mit allen Kommunen möglich“, so Reinhold.