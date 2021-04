Videokonferenz im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss : Vereine sind für Annullierung der Saison

Info

Kreisliga A Die maximale Anzahl an Spielen in der höchsten Klasse auf Kreisebene (19 Teams) beträgt seit der Saisonunterbrechung im November elf. So viele Partien haben Primus SC Grimlinghausen, VfR Neuss, SV Rosellen, Rheinwacht Stürzelberg und SG Kaarst absolviert

Kreisliga B In Gruppe 1 (15 Teams) ist der RW Elfgen mit sieben Spielen Erster, in Gruppe 2 (13) führt der TSV Norf mit sieben Partien die Tabellen an und in Gruppe 3 (15) liegt der SV Grefrath mit acht Spielen vorne.