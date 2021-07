Coronazahlen am Samstag : 35 Infizierte in Hilden, 14 in Haan

Hilden/Haan Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit bei 27,8. Die Zahl bezieht sich aufs gesamte Kreisgebiet.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 226 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 25, in Haan 14, in Heiligenhaus 18, in Hilden 35, in Langenfeld 19, in Mettmann 17, in Monheim 12, in Ratingen 59, in Velbert 26 und in Wülfrath 1.