Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis verharrt bei 6,2 Prozent

Rhein-Kreis Die Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis Neuss ist im März stabil geblieben – allerdings auf hohem Niveau. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die die Agentur für Arbeit am Mittwoch veröffentlicht hat.

Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen im Rhein-Kreis Neuss demnach im März 2021 um 155 auf insgesamt 15.044 Menschen gesunken, die Arbeitslosenquote verharrt jedoch wie in den Vormonaten bei 6,2 Prozent. Das sind 1,2 Prozentpunkte mehr als im März 2020.

Ein Blick auf die einzelnen Standorte der Agentur für Arbeit im Kreis: In der Geschäftsstelle Neuss stagnierte die Arbeitslosenquote bei 6,6 Prozent (März 2020: 5,4 Prozent), in der Geschäftsstelle Dormagen sank sie um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent (März 2020: 4,6 Prozent) und in der Geschäftsstelle Grevenbroich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent (März 2020: 4,5 Prozent).