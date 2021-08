Coronazahlen am Sonntag : Stabile Werte aus den meisten Städten

Hilden/Haan 32 Menschen sind zurzeit in Hilden mit dem Coronavirus infiziert, in Haan sind es 15. Der Inzidenzwert bleibt am Wochenende relativ stabil. Zweimal geimpft wurden kreisweit bisher mehr als 239.000 Personen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 219 Infizierte, 6 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 25 (+-0; 4 Neuinfizierte, 4 genesen), in Haan 15 (+4; 4 neu, 0 genesen), in Heiligenhaus 17 (-3; 0 neu, 3 genesen), in Hilden 32 (+4; 7 neu, 3 genesen), in Langenfeld 18 (-1; 0 neu, 1 genesen), in Mettmann 17 (+5; 5 neu, 0 genesen), in Monheim 14 (-2; 0 neu, 2 genesen), in Ratingen 59 (-2; 2 neu, 4 genesen), in Velbert 23 (+1; 2 neu, 1 genesen) und in Wülfrath 1(+-0; 0 neu, 0 genesen).