Corona in Neuss : Feuerwehrkräfte fordern höhere Impfpriorität ein

Bei der Impfpriorisierung gehören die Feuerwehren zu dritten Gruppe (Symbol-Bild). Foto: dpa/Marijan Murat

Rhein-Kreis Deutschland krempelt seine Impfkampagne um. Das wird besonders interessiert auch bei den Feuerwehren beobachtet, die noch immer zur Gruppe mit der Priorität drei gehören, also erst spät an der Reihe sind.

Von Christoph Kleinau

Deutschland krempelt seine Impfkampagne um. Das wird besonders interessiert auch bei den Feuerwehren beobachtet, die noch immer zur Gruppe mit der Priorität drei gehören, also erst spät an der Reihe sind. Die Diskussion werde auch in den Feuerwehr-Einheiten im Rhein-Kreis emotional geführt, weiß Kreisbrandmeister Norbert Lange, der schon viele Anfragen von den Wehren gehört und auch mit dem Krisenstab im Rhein-Kreis diskutiert hat.

„Die Entscheidung, ob die Feuerwehr in der Priorität anzuheben ist, ist eine politische“, sagt Lange. Er kann aber nicht Berichte seiner Kameraden bestätigen, wonach tägliche Restbestände abends an vor dem Impfzentrum wartende Personen verteilt werden, sozusagen „unter der Hand“. Aus der Feuerwehr Korschenbroich hatte er diese Klage gehört, wo man sich darüber wundert, dass die Stadt Düsseldorf anders verfährt und Restdosen zielgerichtet an Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr und des Katastrophenschutzes verteilt. Im Rhein-Kreis werde streng nach Priorität geimpft, ist Lange überzeugt, der die Beobachtung am Impfzentrum nach Rücksprache mit Kreisdirektor Dirk Brügge so erklärt: Wer impfberechtigt ist, aber tagsüber seinen Impftermin verpasst hat, werde aufgefordert, abends wiederzukommen, um die Impfung doch noch zu bekommen – unter Inkaufnahme einer Wartezeit. Das habe er auch den Feuerwehrleitern der einzelnen Städte berichtet.