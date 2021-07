Fünf Institute, ein Ziel : Volksbanken spenden 120.000 Euro für Flutopfer

KREIS KLEVE/KREIS WESEL Fünf Volksbanken vom Niederrhein haben sich zusammengetan, um Betroffenen aus den Überflutungsgebieten 120.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Dies ist für die fünf Volksbanken Anlass genug, den Betroffenen der Flutkatastrophe insgesamt 120.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Da derzeit im Hochwassergebiet immer noch viele praktische Herausforderungen bestehen und geschaut werden muss, wo Spenden am hilfreichsten sind, werden in den nächsten Wochen Vorschläge für den gezielten Einsatz der Gelder vom Vorstand der Volksbank Rhein-Erft-Köln gesammelt. So soll sichergestellt werden, dass das gespendete Geld an den richtigen Stellen und direkt bei den Menschen ankommt.