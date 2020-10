Gewerkschaft in der Region : Röhrig weiter an Spitze der IG Metall

Radevormwald Die Delegiertenversammlung des Verbandes Remscheid-Solingen bestätige den Geschäftsführer. Unter den neuen Beisitzern sind auch Vertreter von Unternehmen aus Radevormwald und aus Hückeswagen.

Unter den Beisitzern des Ortsverbandes wurde aus Hückeswagen Thomas Häger von der Klingelnberg GmbH gewählt. Und auch eine Radevormwalderin ist in dem Gremium vertreten: Karin Röttgen von der KSM Castings Group GmbH. Dieses Unternehmen beschäftigt die IG Metall derzeit besonders, weil es an seinen bergischen Standorten – insbesondere in Radevormwald – rund 90 Stellen abbauen. Damit drohen nach der Ankündigung von GKM Sinter Metals in Krebsöge, einen großen Teil der Belegschaft abzubauen, weitere Arbeitsplatzverluste in der Bergstadt.