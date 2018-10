In der Radevormwalder Kirche am Markt : Ein Künstler gibt Auskunft

Abraham Christian David ist ein international anerkannter Bildhauer. Seine Ausstellung „Eisen“ ist in der Kirche am Marktplatz zu sehen. Nun kam der Künstler in Person.Mit Jürgen Jung sprach er über seine Kunst und den Menschen. Von Flora Treiber