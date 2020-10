Verbraucherberatung in Radevormwald : Kostenloser Infoabend über das Heizen in Herbeck

Herbeck Zufrieden zeigen sich die Stadtwerke und die Stadtverwaltung mit dem Interesse an der Sanierungsberatung im Stadtteil. Das Angebot wird von den Bürgern vor Ort bestens angenommen.

Vor dem zweiten Informationsabend zeigen die bisherigen Beratungszahlen ein großes Interesse an Themen rund um die energetische Sanierung. Das herbstliche Wetter hat nun auch in Radevormwald Einzug gehalten. Deshalb wird zum zweiten Informationsabend zum Thema Heiztechnik und Heizungstausch für Freitag, 9. Oktober, eingeladen.

Martin Halbrügge als erfahrener Energieberater der Verbraucherzentrale NRW wird an diesem Abend aktuelle Themen zur Heizungstechnik im Hinblick auf das verabschiedete Klimapaket der Bundesregierung ansprechen. Neben den neuesten Förderbedingungen im Bereich Heizungstausch wird auch ein Schwerpunkt auf dem Einsatz unterschiedlicher Heizungssysteme liegen. Angesprochen wird auch der Austausch von Systemen. Die Veranstaltung findet ab 18 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus, Elberfelder Straße 165, in Herbeck statt.

Zufrieden zeigen sich die Stadtwerke Radevormwald (SWR.) und die Stadtverwaltung als Projektinitiatoren mit dem Interesse an der Sanierungsberatung in Herbeck. „Wir sind positiv überrascht, dass das Angebot so gut angenommen wird und sehen dadurch seitens der Stadt den Wunsch der Bürger nach einer kompetenten Sanierungsberatung“, sagt der städtische Klimaschutzmanager Niklas Lajewski. Geteilt wird diese Einschätzung auch von dem beauftragten Beratungsbüro, der Innovation City Management GmbH aus Bottrop. „Der Stadtteil Herbeck ist im Vergleich zu anderen Quartieren, die wir betreuen, sehr klein. Dennoch ist die Resonanz mit 15 Erstberatungen, den ausgebuchten Haus-zu-Haus-Beratungen und dem gut besuchten ersten Themenabend wirklich beachtlich“, sagt der vor Ort tätige Sanierungsmanager Benedikt Edeler. Insbesondere das Thema Photovoltaik scheint den Bewohnern im Quartier am Herzen zu liegen. Hierzu verzeichnet das Sanierungsmanagement bereits eine starke Nachfrage. Mit dem zweiten Themenabend soll nun auch das Thema „Moderne Heiztechnik“ in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.