Grundstücksmarktbericht mit Zahlen für Radevormwald Immer weniger wohnen im Eigentum

Auch die Entwicklung bei forstwirtschaftlich genutzten Flächen in Radevormwald ist sehr wechselhaft: Hier lag die Anzahl der verkauften Grundstücke bei zehn in 2021, fünf in 2022 und wieder zehn in 2023. Der Flächenumsatz sank in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich von 16,3 Hektar in 2021, auf 7,6 in 2022 und jetzt 5,7 in 2023. Der Geldumsatz liegt bei 100.000 Euro.