Kirchen in Radevormwald Hoffen auf einen dritten Pfarrer

Auf der Tagesordnung der aktuellen Versammlung stand die Vorstellung des neuen Presbyteriums mit seinen Aufgaben. „Wir sind weiterhin sieben Presbyter“, erklärt Torsten Kleinschmidt, der auch weiterhin das Gremium leiten wird, im Gespräch mit unserer Redaktion. Den rund 35 Zuhörern in Herkingrader Gemeindehaus wurde unter anderem erläutert, wer sich im Presbyterium um welche Themen kümmern wird. So ist Christoph Maurer der Mann für die Finanzen der Gemeinde, in dieser Funktion gab er einen Abriss der Situation im vergangenen Jahr und einen Ausblick auf das aktuell und kommende Jahr. Der Finanzkirchmeister machte unter anderem klar, dass voraussichtlich weniger Geld aus der Kirchensteuer zur Verfügung stehen wird.