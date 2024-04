Oberbergischer Kreis Mittelaltermarkt auf Schloss Homburg

Am Samstag und Sonntag ist das Marktreiben in der Zeit von 11 bis 20 Uhr für die Besucher geöffnet, am Montag ist das Gelände geschlossen. Am Dienstag geht es weiter ab 11 Uhr mit einem Pädagogischen Tag mit Angeboten für Schulen, abends gibt es ab 20 Uhr eine Feuershow und einen Beltane-Umzug. Am Maifeiertag ist dann von 11 bis 19 Uhr noch einmal Gelegenheit, das historische Markttreiben rund ums Schloss zu erleben. Das Motto lautet dann „Frühlingserwachen“. Der thematische Schwerpunkt des Programmes im Jahr 2024 wird der Tanz sein, dargeboten von Tanzweibern, beim Reigen des Marktvolkes oder der bergischen Bauernschaft nach Anweisung der Tanzmeister.