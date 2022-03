Bergische Seniorenvertretungen : Seniorentag zum Thema Digitalisierung

Radevormwald Die Bergstadt ist seit sechs Jahren beim Bergischen Seniorentag mit dabei, organisierte 2017 den Tag erstmals mit und lud vor drei Jahren die bergischen Seniorenvertretungen aus Remscheid, Solingen, Wuppertal, Mettmann und Wermelskirchen auf den Schlossmacherplatz ein.

Demnach steht der nächste Seniorentag eigentlich für 2022 auf dem Plan – Thema: Digitalisierung. Da Solingen bereits „Smart City“ ist, auch einen eigenen Beauftragten für die Digitalisierung hat und derzeit ein ehemaliges Kaufhaus zu einer „gläsernen Werkstatt“ umbaut, lag es nahe, den Tag in die Klingenstadt zu vergeben. Da es aber mit dem Umbau noch etwas dauert, haben die Seniorenvertretungen entschieden, den Tag am 19. März 2023 in Solingen zu begehen.