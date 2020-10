Katholischer Pfarreienverband Radevormwald-Hückeswagen : Weihbischof Puff firmt 19 Jugendliche in der Kirche

Hückeswagen Die Firmung im katholischen Pfarreienverband Radevormwald-Hückeswagen wurde wegen Corona auf zwei Termine aufgeteilt. Die zweite Feier findet am 20. November statt.

Trotz Corona war die katholische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt am Freitagabend sehr voll, als Weihbischof Ansgar Puff nach Hückeswagen gekommen war, um 19 Jugendlichen aus dem Pfarreienverband Radevormwald-Hückeswagen das Sakrament der Firmung zu spenden. Statt regelmäßiger Treffen hatte es in den vergangenen Wochen vier ganztägige Treffen und eine Videokonferenz gegeben.

In seiner Predigt erzählte der Weihbischof von einem Film, den er noch vor Corona gesehen hatte. Darin sei es zu einer ungewöhnlichen Szene gekommen, in der der Regisseur von seinen Schauspielern forderte, nicht in Hass, Rache und Tod aufzugehen, sondern etwas ganz Anderes zu tun. „Ein Schauspieler sagte dann einen Satz, der mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist: ‚Wenn du ein Opfer findest, das dem Täter vergibt, schreiben wir ein neues Drehbuch‘“, sagte Puff. Am nächsten Morgen, während der Frühmesse im Kölner Dom, sei ihm dann klar geworden, was es damit auf sich hatte: Jesus sei es, der vergebe, der Opfer geworden sei, aber nicht auf Hass und Rache gesonnen habe. „Gott hat durch Jesus dieses neue Drehbuch geschrieben: Gott hat Jesus lebendig gemacht.“