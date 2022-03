Hückeswagen und Radevormwald sind kreisweit Spitze : Fußgänger leben eher ungefährlich

Im Dezember 2020 waren am Bergischen Kreisel ein Mann und seine Enkelin angefahren und dabei schwer verletzt worden . Foto: Polizei

Oberberg/Hückeswagen In den drei Nordkreis-Städten Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth verunglückten in 2021 jedoch mehr als anderswo in Oberberg.