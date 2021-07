MIT im Rhein-Kreis Neuss : Wirtschafts-Talk im Alpenpark-Hotel

Neuss Im Mittelpunkt der Veranstaltung mit dem MIT-Bundesvorsitzenden Carsten Linnemann als Hauptredner standen Bildungspolitik und Wege aus der Corona-Pandemie. Doch einen Königsweg zu finden, ist gar nicht so einfach.

„It‘s tea time“: Zum Nachmittagstee hatte die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU im Rhein-Kreis Neuss in das Hotel „Fire & Ice“ an der Skihalle geladen. Gleich drei Bundestagsabgeordnete standen im Blickpunkt: Hermann Gröhe, Ansgar Heveling und der Bundesvorsitzende der MIT der CDU/CSU, Carsten Linnemann (seit 2009). Der Paderborner war der Hauptredner in einer Veranstaltung. Es sollte vornehmlich um Bildung als einem möglichen Königsweg aus der Pandemie gehen.

Carsten Linnemann zäumte das Pferd von hinten auf, sprach zunächst über Wirtschaftskrise und Flüchtlingspolitik, bevor er ein vorläufiges Fazit der Pandemie zog: „Wir haben in den letzten Monaten viel gelernt, jetzt helfen keine Ausreden mehr.“ Nun komme es vor allem auf Optimismus an, spätestens mit der Bundestagswahl am 26. September beginne die Arbeit. In diesem Zusammenhang zitierte er die Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Wir schaffen das!“ – Die vielfältige Diskussion eröffnete IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz mit der Frage „Wie können wir die Struktur und ihren Wandel nach der Pandemie schaffen?“ und beantwortete sie gleich selbst: „Wenn die Rahmenbedingungen stimmen.“ Carsten Linnemann stimmte ihm zu: „Der Strukturwandel hängt besonders an beschleunigter Planung und ihrer Sicherheit.“ Ansgar Heveling ergänzte: „Vernünftige Rahmenbedingungen setzen vernünftige staatliche Prozesse voraus.“