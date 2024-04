Vorstoß der Gruppe „Free Assange Neuss“ Ehrenbürgerschaft für Julian Assange gefordert

Julian Assange (52), der derzeit in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis inhaftierte Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, soll Ehrenbürger der Stadt Neuss werden. Dafür macht sich eine informelle Gruppe mit dem Namen „Free Assange Neuss“ stark, die sich mit diesem Wunsch schriftlich an Bürgermeister Reiner Breuer gewandt hat. Am Maifeiertag will sich die Gruppe am Stand der Gefangenenhilfsorganisation „Amnesty International“ präsentieren. Wer sie kennenlernen will, hat am Dienstag, 14. Mai, dazu Gelegenheit. Dann tagt die Gruppe ab 19 Uhr im Gasthaus „Früh“. Auch eine Mahnwache ist geplant.