St.-Augustinus-Gruppe : Stabwechsel bei Projekt für Geflüchtete

Das Projekt wurde nun mit einem symbolischen Akt von der St.-Augustinus-Gruppe an die Malteser übergeben. Foto: St.-Augustinus-Gruppe

Flüchtlingsfamilien alles Wichtige über die neue Heimat beibringen – das ist die Idee des internationalen EU-Projekts IENE-8. Rund anderthalb Jahre lang hat die Neusser St.-Augustinus-Gruppe einen Lehrplan mit ausgearbeitet. Nun wurde das Projekt an die Malteser Werke übergeben.

Wenn Familien vor Krieg und Verfolgung nach Deutschland fliehen, haben sie häufig nicht nur viele traumatisierende Monate der Flucht hinter sich, sondern oft auch nur wenige konkrete Vorstellungen vom Leben in der neuen Heimat. Wie funktioniert dort die Schule? Warum gibt es regelmäßige ärztliche Untersuchungen? Wie gelingt die Erziehung von Mädchen und Jungen? Diesen und vielen weiteren Fragen stellte sich das internationale Projekt IENE-8 der Europäischen Union. Neben Partnern aus Griechenland, England oder Italien war es die Neusser St.-Augustinus-Gruppe, die für Deutschland anderthalb Jahre an einem umfassenden Lehrplan mitarbeitete. Zentrale Aufgabe war es, Antworten auf eine komplexe Frage zu finden: Was braucht es, um geflüchtete Eltern in ihrer Erziehung zu befähigen?

„Es war uns von Anfang an wichtig, geflüchtete Familien zu stärken in ihren Erziehungskompetenzen. Vieles bringen sie mit, vieles können sie aber nicht wissen“, erklärt Andrea Kuckert-Wöstheinrich, Leiterin des Projekts bei der St.-Augustinus-Gruppe, die Herausforderung. Denn die Eltern bringen ja auch ganz konkrete Einstellungen und Erfahrungen mit. „Was ist an Wissen da, was muss vermittelt werden, damit Eltern sich hier in Deutschland als Erziehende zurechtfinden?“ 20 erarbeitete Module beantworten nun diese und viele weitere Fragen. Zur Jahresmitte sind diese Module nicht nur auf der Homepage des Projekts IENE-8 zu finden und kostenfrei in sieben Sprachen herunterladbar, sondern sie werden auch ganz konkret angewendet.

In Neuss übernehmen diese Aufgabe die Malteser Werke. Testweise fanden bereits erste Workshops mit geflüchteten Eltern statt, geleitet von den Lehrerinnen Anne Stolz-Mennekes und Constanze Hütten: „Es ging um Themen wie das Stillen und die Ernährung von Säuglingen oder darum, wie eine Bindung zum Baby aufgebaut werden kann“, erzählt Stolz-Mennekes. „Aber wir wollen auch Brücken bauen zur Kultur in Deutschland, zum Verständnis von Pünktlichkeit und Tagesrhythmus – das muss für die Zukunft der Kinder eingeübt werden.“ Ihre Teilnehmer erlebten die beiden Lehrerinnen in der Schulungswoche Ende Juni als „sehr wissbegierig, aufmerksam und dankbar“. Nun wurde das Projekt symbolisch an die Malteser übergeben.