Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss : Arbeitslosenquote im Kreis verharrt bei 6,0 Prozent

Rhein-Kreis Die Agentur für Arbeit sieht positive Signale für das zweite Halbjahr 2021. Zwar schlägt sich das bislang nur bedingt in den Arbeitslosenzahlen nieder. Aber es gibt Hoffnungsschimmer.

An den drei Standorten der Arbeitsagentur im Rhein-Kreis entwickelte sich der Arbeitsmarkt im Juni 2021 unterschiedlich. Das lässt sich auch an den Arbeitslosenquoten ablesen. In der Geschäftsstelle Neuss – dazu zählen Neuss, Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch – ging sie im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent (Juni 2020: 6,7 Prozent) zurück, ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte sank sie in der Geschäftsstelle Grevenbroich (Grevenbroich, Jüchen, Rommerskirchen) auf 5,1 Prozent (Juni 2020: 5,2 Prozent). In der Geschäftsstelle Dormagen hingegen stagnierte sie bei 5,7 Prozent. Vor einem Jahr allerdings betrug sie 5,8 Prozent. Registriert wurden 6513 Arbeitslose in Neuss, 2118 in Grevenbroich, 1985 in Dormagen, 1432 in Meerbusch, 1100 in Kaarst, 630 in Korschenbroich, 514 in Jüchen und 261 in Rommerskirchen.