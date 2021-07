Berthold Bonekamp verlässt Neusser Stiftung : Wechsel in der Stiftung „Cor Unum“

Neuss Berthold Bonekamp gibt den Staffelstab an Wilhelm Straaten weiter. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater gibt dafür den Vorsitz im Aufsichtsrat der Augustinus-Gruppe ab.

Die St.-Augustinus-Gruppe ist einer der größten Arbeitgeber in der Stadt und eine Marke in der Region. Gesteuert wird der Verbund mit inzwischen 5600 Beschäftigten durch eine Gesellschafterversammlung und das Kuratorium der Stiftung Cor Unum. An der Spitze beider Gremien stand fast auf den Tag genau zehn Jahre lang Berthold Bonekamp (70), der sich aus diesen Ehrenämtern zurückzieht.

An diesem Ziel hatte seit Gründung der Stiftung neun Jahre lang Rolf Wiese verantwortlich mitgearbeitet, der am 1. Juli 2011 den Staffelstab an Berthold Bonekamp weitergab. Der kam aus der Wirtschaft, war unter anderem Mitglied im Konzernvorstand der RWE AG, engagierte sich aber auch im Caritasrat auf Kreisebene. „Meine Ziele sind die Ziele der Stiftung“, hatte Bonekamp sein Programm zum Dienstantritt umrissen. Zehn Jahre später bestätigt Generaloberin Schwester M. Celine dem neuen Ehrenmitglied des Kuratoriums dankbar, ganz in diesem Sinne gewirkt zu haben.