Kreis reagiert auf Drängen der Stadt Neuss : Die Rettungswache Neuss Süd soll kommen

Die Verteilung von Rettungswagen ist entscheidend dafür, wie schnell Hilfe vor Ort ist. Foto: Daniel Bothe

Neuss Auf Drängen der Stadt übernimmt der Kreis die Verlagerung eines RTW in den Neusser Süden in den neuen Rettungsdienstbedarfsplan. Darüber hatte es Meinungsverschiedenheiten gegeben. Ganz einig sind sich Kreis und Stadt auch jetzt noch nicht.

Die Einrichtung einer Rettungswache im Neusser Süden ist ein politischer Dauerbrenner, seit das DRK 2007 erstmals von einer „Rettungswache Rosellen“ sprach und schon Probefahrten machte. Doch nie war Neuss diesem Ziel so nahe wie jetzt. Denn auf Wunsch der Stadt hat der Kreis in den Entwurf für einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan die Absicht übernommen, einen Rettungstransportwagen (RTW) an einem noch zu definierenden Standort entlang der K 30 zwischen Hoisten und dem Gewerbegebiet Uedesheim zu stationieren.

Aus dem mit „vertraulich“ gekennzeichneten Entwurf ist allerdings zu entnehmen, dass nicht alle Wünsche der Stadtverwaltung erfüllt werden. So hatte diese gefordert, den Bezirk Rosellen, in dem fast 15.000 Menschen leben, als „kernstädtisch“ zu definieren. Konsequenz wäre: Der RTW müsste spätestens acht Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort sein. Der Kreis hält angesichts von nur 500 relevanten Fahrten jährlich und einer kaum noch steigenden Bevölkerungszahl zwölf Minuten („ländlich“) als Hilfsfrist für vertretbar.

Info RTW Nievenheim sollte auch in Neuss fahren Sachstand Der Rettungsdienstbedarfsplan wird derzeit mit den Städten Neuss und Dormagen und danach mit den Krankenkassen abgestimmt. Stimmen diese einem „RTW Süd“ nicht zu, entscheidet die Bezirksregierung. Problem Dormagen könnte Einwände haben. Ihr RTW Nievenheim sollte zunächst auch Rosellen und Allerheiligen versorgen.

Zweitens möchte die Stadt keinen Krankentransportwagen (KTW) zusätzlich in Dienst gestellt sehen, sondern einen – wenn auch nur zwölf Stunden besetzten – RTW. Mit insgesamt drei KTW, die für Notfalleinsätze aufgerüstet werden, will der Kreis die stark ausgelastete RTW-Flotte entlasten. Und er hält daran fest, bietet aber an, diesen Notfall-KTW für Neuss, der auf der Wache Mitte (Hellersbergstraße) oder Süd (Reuschenberg) stationiert werden soll, als rund um die Uhr verfügbar zu haltendes Rettungsmittel im Plan zu verankern.

Noch Mitte Juni hatte Bürgermeister Reiner Breuer im Rat von Meinungsverschiedenheiten zwischen Stadt und Kreis in Sachen RTW Süd gesprochen. Der Wunsch, im Neusser Süden einen RTW einsatzbereit zu halten, sei aber erst schriftlich an den Kreis herangetragen worden, kontert Kreissprecher Benjamin Josephs. Der Kreis hätte in diesem Punkt bewusst Zurückhaltung geübt, weil der Bau der Wache und auch ihr Betrieb von der Stadt finanziert werden müssen, die das wiederum auf die Gebührenzahler umlegt. Eine zwingende Notwendigkeit zur Stationierung eines RTW könne der Kreis nämlich nicht erkennen. Die Aussage stützt sich auch auf eine Analyse aller Einssatzzahlen in der Vergangenheit, die dem Planentwurf zugrunde liegt. Demnach werden die vorgeschriebenen Hilfsfristen in mehr als 90 Prozent der Fälle eingehalten. Das gilt als ausreichend. „Eine Verlagerung ist nicht erforderlich“, heißt es in dem Entwurf. Aber es wird auch anerkannt, heißt es nach der gewünschten Ergänzung, dass „durch die Verlagerung eines RTW in den Neusser Süden die rettungsdienstliche Abdeckung verbessert wird.“

Aktuell werden im Neusser Stadtgebiet sechs RTW an drei Wachen rund um die Uhr einsatzbereit gehalten. Eines dieser Fahrzeuge würde nach den Vorstellungen des Kreises in eine neue Wache an der K 30 verlagert. Das wäre wiederum auch nicht ganz im Sinne der SPD, auf deren Antrag 2019 die Rettungswache Süd schon 2019 im Hauptausschuss beschlossen wurde. „Wir wollen einen zusätzlichen RTW“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Arno Jansen, „und nicht durch Schließen der einen Lücke eine neue aufreißen.“