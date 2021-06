Corona im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Infizierten leicht angestiegen

Rhein-Kreis Sowohl bei der Anzahl der Infizierten als auch beim Inzidenz-Wert vermeldete der Rhein-Kreis Neuss am Mittwoch einen leichten Anstieg.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 114 Personen (Vortag: 109) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 11 (11) in einem Krankenhaus. Unverändert 352 Menschen sind an den Folgen einer Infektion gestorben. Kreisweit 17.772 Personen (17.769) sind wieder von der Infektion genesen. Das teilte der Kreis am Mittwoch mit.