Sommerferien in Neuss : Erweiterte Schwimmzeiten und Bistro-Wiedereröffnung

Das Bistro im Südbad ist ab Samstag wieder geöffnet. Foto: Stadtwerke Neuss

Neuss Pack die Badehose ein: Erweiterte Öffnungszeiten locken ab Samstag verstärkt zum Schwimmen in Neuss. Zudem gibt es wieder Pommes, Currywurst & Co. in der Südbad-Gastronomie. Das Stadtbad allerdings öffnet in den Ferien nur für Schwimmkurse.

Pünktlich zum Start in die Sommerferien weiten die Stadtwerke Neuss ab 3. Juli die Öffnungszeiten im Nordbad und im Hallenbadbereich des Südbades aus. Zudem ist das Bistro im Südbad ab Samstag wieder geöffnet. Da in den Ferien kein Schulschwimmen stattfindet, können die Öffnungszeitenfenster der Bäder angepasst werden. Das teilt das Unternehmen mit. Die Ticket-Buchung erfolgt über das Onlineportal unter www.stadtwerke-neuss.de.

Im Südbad-Hallenbad beginnt das Zeitfenster am Nachmittag bereits eineinhalb Stunden früher, und im Nordbad gibt es an den meisten Wochentagen verlängerte Vormittagsschwimmzeiten oder sogar zusätzliche Schwimmzeiten. Außerdem öffnet der Gastronomiebereich im Südbad wieder. Ab Samstag sind dort an der Freibadausgabe und im Hallenbad täglich von 11 bis 20 Uhr Eis, Getränke, Pommes, Currywurst und mehr erhältlich. Das Stadtbad ist in den Sommerferien für die Öffentlichkeit geschlossen. Es ist nur für die Kinderschwimmkurse geöffnet, die die Stadtwerke gemeinsam mit Neusser Vereinen anbieten.

(NGZ)