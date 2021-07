Gastrotipp für Neuss : Im „ChiCoffee“ an der Neustraße Energie tanken

Cemal Sisman (l.) und Coskun Yazici wollen in ihrem „ChiCoffee“ mit einem breiten Sortiment an Filterkaffee punkten. Foto: Saskia Karbowiak

Neuss Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Davon sind Cemal Sisman und sein Kompagnon Coskun Yazici überzeugt. Was für sie den Unterschied ausmacht, sollen die Gäste im „ChiCoffee“ an der Neustraße schmecken können, das noch im Lockdown neu eröffnet wurde.

Noch im Lockdown öffnete das ChiCoffee seine Türen für die Gäste. Neben klassischen Getränken wie Kaffee, Cappuccino und Espresso werden selbst gemachte Kuchen und Gebäck angeboten. Das Wort „Chi“ stammt aus dem Chinesischen und bedeutet übersetzt „Energie“. Da Kaffee auf Grund seines Koffeingehalts Energie spendet, ist dieser Name durchaus zutreffend, findet Inhaber Cemal Sisman , der sich vom Tag der Eröffnung an über eine gute Resonanz freuen kann. „Wir hatten von Anfang an viel zu tun“, erzählt der aus Istanbul stammende Sisman. „Zum Start hatten wir noch keine festen Uhrzeiten, weil wir nicht wussten, wie viele Leute bei uns reinschauen.“ Mittlerweile ist das ChiCoffee wochentags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

In Wuppertal konnte sich das ChiCoffee bereits einen Namen machen, dort besitzt es eine eigene Rösterei. „Wir folgen dem Prinzip der Trommelröstung“, erklärt Sisman. Doch vor der eigentlichen Röstung werden die Bohnen auf ihren Feuchtigkeitsgrad geprüft, um die Rösttemperatur anpassen zu können. „Die Bohnen werden anschließend langsam und bei niedrigeren Temperaturen geröstet. Auf diese Weise können sich die Aromen besser entfalten. So entsteht die Basis für einen qualitativ hochwertigen Kaffee.“

Das ChiCoffee setzt, fügt Sisman an, zudem auf fairen Handel, um die Kaffee-Bauern in Afrika und Südamerika zu unterstützen. „Unsere Bohnen stammen meist aus Kenia, Kolumbien oder Uganda“, ergänzt Sismans Partner Coskun Yazici. „Wir stehen in direktem Kontakt mit den Bauern und können die Verarbeitung der Kaffeebohnen von Anfang an beobachten.“