Schützenwesen in Neuss : Erinnerung an Machtwort zu Frauen im Schützenwesen

Erinnerung an Machtwort zu Frauen im Schützenwesen

Schützenwesen in Neuss

Neuss In einem jetzt erschienenen Buch erinnert sich der Neusser Franz-Michael Rennefeld, elf Jahre lang Cheffahrer des ehemaligen NRW-Finanzministers Norbert Walter-Norjans, an eine besondere Autofahrt mit dem SPD-Politiker. Die aktuelle Diskussion über die Öffnung des Neusser Bürger-Schützen-Vereins für Frauen erinnert ihn daran.

Zum 70. Geburtstag des früheren SPD-Bundesvorsitzenden und ehemaligen Landesfinanzministers Norbert Walter-Borjans ist im September ein Buch mit Beiträgen politischer Weggefährten wie Olaf Scholz, Hannelore Kraft, Saskia Esken aber auch Wolfgang Schäuble erschienen. Auch Franz-Michael Rennefeld aus Neuss, elf Jahre lang Cheffahrer des Ministers, gehört zu den Autoren. Er erinnert an eine Episode aus dem Jahr 2016, als er den Minister in seiner Schützenuniform zum Schützenfest in Brilon begleitete, nachdem sich dieser schützend vor die Schützen gestellt und eine Entscheidung des Finanzamtes Meschede kassiert hatte.