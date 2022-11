Auf dem Neusser Hauptfriedhof : Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Am Ehrenmal des Hauptfriedhofs sprach Bürgermeister Breuer zu zahlreichen Besuchern und Vertretern der Neusser Schützen und erinnerte an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Foto: Wolfgang Walter

Neuss Bürgermeister Reiner Breuer betonte, dass der Schutz von vor Krieg geflüchteten Menschen nicht nur eine humanitäre, sondern auch eine historische Verpflichtung sei.

Rund 15 Autostunden sind es von Neuss bis in die Ukraine. In seiner Rede anlässlich des Volkstrauertags machte Bürgermeister Reiner Breuer am Sonntag auf dem Neusser Hauptfriedhof darauf aufmerksam, wie nah Bombenangriffe und die Angst um das Leben für viele Menschen sind. Man gedenke an diesem Tag nicht nur derer, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben verloren, sondern aller Menschen, die weltweit durch Krieg, Terror und Gewaltherrschaft sterben oder flüchten mussten. Breuer betonte, dass der Schutz der vor dem Krieg geflüchteten Menschen nicht nur eine humanitäre, sondern auch eine historische Verpflichtung sei.