Am Rathaus in Neuss : Graffiti-Aktion in der Innenstadt

Julia Krüger (links) von der offenen Kinder- und Jugendeinrichtung im Neusser Norden freute sich mit den jungen Graffiti-Künstlern über den Besuch von Bürgermeister Reiner Breuer. Foto: Iris Wilcke

Neuss In einer gemeinsamen Aktion des Geschwister-Scholl-Hauses und des Greyhound Pier 1 haben Kinder und Jugendliche am Samstag in der Innenstadt den Bauzaun am Rathaus künstlerisch gestaltet.

Mit Spraydosen und Farbe machten sich im Laufe des Tages rund 30 junge Neusser ans bunte Werk: „Es wird dringend Zeit, dass die Jugend in Neuss wieder sichtbar wird nach Corona“, sagt Julia Krüger von der offenen Kinder- und Jugendeinrichtung im Neusser Norden. Neben der freien Kreativität gibt es auf der zunächst weiß grundierten und dann bunt bemalten und gesprayten Wand auch kleine Plakate mit dem Hinweis auf eine interaktive Ausstellung über Sophie Scholl, die derzeit im Scholl-Haus zu sehen ist.

