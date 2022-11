„A Night in White Satin“ in Neuss : Himmelblaue Traumfabrik plant nächstes Konzert

„A Night in White Satin“ in Neuss

Neuss Der Termin steht bereits. Am Samstag, 25. November 2023, wird die nächste „Night in White Satin“ der Himmelblauen Traumfabrik stattfinden. Karten können schon reserviert werden. Und einige, die jetzt bei der jüngsten Auflage der Veranstaltung dabei waren, haben diesen Termin bereits vorgemerkt.

Welthits im Orchestersound – damit lockte die „Night in White Satin“ kürzlich knapp 500 Besucher ins Zeughaus lockte. Auf Einladung der Damen des Vereins Himmelblaue Traumfabrik bot das Jugendsinfonieorchester Sinfo der Musikschule Neuss gemeinsam mit der Band Fun and Friends aus Mönchengladbach unter der Gesamtleitung von Ralf Beckers ein Konzert, dessen Erlös an sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Rhein-Kreis Neuss geht.