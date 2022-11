Schulentwicklungspreis geht nach Neuss : Zwei Wettbewerbssieger bei „Gute gesunde Schule“

Die Gesamtschule an der Erft gilt als „Gute gesunde Schule“. Darüber freuen sich (v.l.) Schulleiterin Elsbeth Faber, Anna Herberholz und Julia Moers-Hisge. Foto: Unfallkasse NRW/Frauke Schumann

Neuss Zwei Schulen, ein Gedanke: Mit dem Preisgeld aus dem Wettbewerb „Gute gesunde Schule“ der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen wollen sowohl die Gesamtschule an der Erft, die erstmals ausgezeichnet wurde, als auch das Gymnasium Norf, das zum vierten Mal prämiert wurde, Sitzgelegenheiten für den Schulhof anschaffen.

Von Christoph Kleinau

Die Norfer Eirichtung erhält so nach Darstellung von Schulleiter Stefan Kremer auch ein zweites grünes Klassenzimmer. Das hatte die Schülervertretung so festgehalten, die über die Verwendung der 15.000 Euro Preisgeld entscheiden durfte. Die 13.650 Euro für die Gesamtschule an der Erft reichen, so Schulleiterin Elsbeth Faber, noch für die Anschaffung eines kleinen Gewächshauses.

Beide Schulen dürfen sich – so will es das Reglement – erst in drei Jahren wieder an diesem Wettbewerb beteiligen. Der ist, so Kremer, „der größte Preis, den man in NRW gewinnen kann“. Allerdings muss man sich jedes Mal etwas verbessern, um neu bedacht zu werden. Problem: Das Gymnasium Norf hat schon jetzt 98,4 von 100 möglichen Punkten erreicht, und die Gesamtschule steigt mit 95,8 gleich mit einem Spitzenwert ein.