Kaldenkirchen : Schauspieler Tom Barcal lädt 40 Kinder ins Kino ein

Kaldenkirchen (hb) Eine vorgezogene Bescherung erlebten über 40 Kinder bei einer Benefiz-Vorführung des neuen Star Wars-Films im Corso Film Casino. Eingeladen hatte der Schauspieler und Sänger Tom Barcal. In diesem Jahr war es bereits das vierte Mal, dass er mit Unterstützung des Kino-Teams benachteiligte Kinder ins Kino einlud.

Durch Beziehungen zu den Brüdern Roman und Sascha Winkels aus Heinsberg kamen viele Kinder aus Heinsberg, aber auch aus Gelsenkirchen, Recklinghausen, Bochum. Barcal, der in Duisburg-Walsum geboren wurde, arbeitete früher in Bottrop unter Tage. Nach einem schweren Unfall orientierte er sich zur Schauspielerei. Er wirkte in TV-Serien wie Lindenstraße, Alarm für Cobra 11 oder in der RTL-Serie Alles was zählt mit. Im Januar erscheint seine neue Single, mit dem Pop-Schlager „Sie ist wie die Sonne“. Dazu wird er jetzt nach Weihnachten ein Musikvideo an der Côte d'Azur drehen.