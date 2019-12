Nettetal : SPD will eigenen Bürgermeisterkandidaten

Nettetal Die Nettetaler Sozialdemokraten werden Anfang des kommenden Jahres einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl nominieren. Eine gemeinsame Liste mit anderen Fraktionen war bisher noch kein Thema.

Bei den Kommunalwahlen 2014 schickte die SPD Udo Moter ins Rennen. Der Leiter einer Grundschule in Essen stammt aus Lobberich, hatte ab 1994 zehn Jahre lang im Nettetaler Stadtrat gesessen und war zeitweise sogar Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Nettetal. Und er behauptete sich gut. Bei der Bürgermeisterwahl 2014 holte er 23 Prozent der Stimmen, zwei Prozent mehr als die SPD insgesamt. Ob es eine Neuauflage 2020 gibt, ist nicht bekannt. Die SPD wird auf jeden Fall mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen. Wer bei den Wahlen im September 2020 antritt, ist aber noch offen, zumindest öffentlich. Ortsvorsitzende Tanja Jansen, die auch stellvertretende Kreisvorsitzende ist, kündigt die entscheidenden Gespräche für Januar/Februar an.

Der Nettetaler Ortsverein der SPD hat aktuell rund 120 Mitglieder. Dem Stadtrat gehören von der SPD zehn Ratsmitglieder und sieben sachkundige Bürger an. Alle zwei Jahre zeichnet die SPD Nettetal Einzelpersonen und Vereine für bürgerschaftliches Engagement in der Stadt Nettetal mit dem Hans-Hoeke-Preis aus. Hans Hoeke (1938-2014) war ab 1981 Direktor des Amtsgerichtes Nettetal. Als Mitglied der SPD-Ratsfraktion prägte er die Anfangsjahre Nettetals entscheidend mit.

Die schlechten Umfragewerte der SPD im Bund fürchtet Jansen nicht. Im Wahlkampf will sie vor Ort punkten, mit Themen, die vor Ort interessieren. Bundesweite Themen spielten da keine Rolle. Tanja Jansen war beim Bundesparteitag Anfang Dezember in Berlin dabei. Die Stimmung in der Partei sei gut, mit dem neuen Führungsduo werde eine Erneuerung der SPD stattfinden. Vor Ort müsse man aber abwarten, die Kommunalwahl sei davon eher abgekoppelt. Und was sie bei den Genossen vor Ort in Nettetal hört, ist auch die Basis mit dem Kurs von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mehrheitlich zufrieden. Auf jeden Fall sieht sich die Nettetaler SPD als die politische Kraft, die am meisten gegen rechts tue. Die AfD war bei der Europawahl auf 7,3 Prozent gekommen, ebenso bei der Bundestagswahl 2017.