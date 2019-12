Kreis Viersen : 65.000 Führerscheine werden ungültig

Auch wenn erst 2022 die erste Frist fällig wird, bietet der Kreis Viersen schon jetzt an, alte Führerscheine gegen die neuen EU-Führerscheine umzutauschen. Über ein Online-Portal lassen sich Wartezeiten verkürzen.

In diesem Jahr hat die Führerscheinstelle der Kreisverwaltung rund 1700 Führerscheine umgetauscht. Das sind fast doppelt so viele wie in den Vorjahren. In den Jahren 2015 bis 2018 hat der Kreis Viersen pro Jahr rund 900 Papierführerscheine, also die, die bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden, umgetauscht. Im gleichen Zeitraum hat der Kreis rund 350 alte Kartenführerscheine, die bis zum 18. Januar 2013 ausgestellt wurden, in EU-Kartenführerscheine umgetauscht. Dieses Jahr werden es am Ende rund 900 sein, also fast dreimal so viele.